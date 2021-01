Malcuit, Kokorin e Pradè annuncia che "il mercato è chiuso". Ma può bastare per svoltare?

Kevin Malcuit sull'esterno, Aleksandr Kokorin davanti. "Noi abbiamo chiuso sul mercato: dovevamo fare delle uscite per accontentare alcuni giocatori, abbiamo preso ragazzi che erano utili per completare la rosa. Siamo soddisfatti di quello che abbiamo fatto e ora il campo ci giudicherà". Lo dice il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, nella conferenza stampa di presentazione del russo. In più c'è Youssef Maleh dal Venezia per l'estate. Via gli scontenti, chi chiedeva di giocare, da Pol Lirola ad Alfred Duncan, da Patrick Cutrone a Riccardo Saponara.

Basta così? La storia di questa Fiorentina, che lo scorso gennaio piazzo i fuochi d'artificio con acquisti importanti, almeno sulla carta, finisce qui. A un ragazzo che non gioca da un anno e mezzo, in pratica, se non qualche singhiozzo di partita, come Kevin Malcuit in prestito gratutito dal Napoli, e a un ventinovenne russo che negli ultimi due anni ha fatto parlare solo per gli arresti e per le cronache e non per quel che fatto sul campo. Basterà? "Il campo ci giudicherà", ha detto il ds Pradè. Quel che è stato il verdetto del terreno di gioco finora, con l'esonero di Giuseppe Iachini e l'arrivo di Cesare Prandelli ma i risultati che continuano a latitare, almeno per una squadra col settimo monte ingaggi del campionato ancora invischiata nella lotta per non retrocedere, sono una prima risposta. Il tempo dirà se Malcuit e Kokorin ribalteranno il verdetto.