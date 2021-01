Maldini sfida la Juventus: "Si giocano più loro di noi: vada come vada, saremo primi comunque"

vedi letture

Paolo Maldini, uomo mercato del Milan, ha parlato a Sky Sport prima della gara contro la Juventus. "La Juventus si gioca più di noi. Vada come vada, saremo comunque in testa alla classifica. La situazione non è fortunatissima causa Covid, però ci siamo dati l'obiettivo di non trovare scuse. Abbiamo undici giocatori e chi andrà in campo avrà lo spirito giusto".