Malick Thiaw è tornato al centro del Milan. Come farà Fonseca a toglierlo dal campo?

Malick Laye Thiaw da Dusseldorf non giocava in campionato da agosto, quando si fermò per un problema alla caviglia. La prima contro il Torino fu una prestazione non certo positiva, da lì lo stop per il problema fisico ma pure un recupero quasi totale già un paio di settimane fa. Solo che Paulo Fonseca stava facendo altre scelte. Questione tecnica? Lo stesso tecnico portoghese, al centrale ex Schalke 04, ha spiegato il contrario: lo stop meritava un recupero ad hoc ma lo considera di fatto un titolarissimo del suo scacchiere. Nonostante l'arrivo al Milan di Strahinja Pavlovic, nonostante la presenza di un senatore come Fikayo Tomori, nonostante l'esplosione di Matteo Gabbia. Per Fonseca, Thiaw è un titolare. E come dargli torto dopo la gara contro l'Udinese?

Al centro del Milan

Quattro violini per due maglie, l'altra faccia della medaglia della difesa del Milan è senza dubbio nelle scelte di Paulo Fonseca. Come fare a tener tutti felici dovendo, nelle gare importanti, tenerne fuori due? Al momento, per la forma dei singoli, la sensazione è che ci siano due titolari e due che partono dietro. Thiaw e Gabbia, e poi Pavlovic e Tomori. E' cambiato il mondo, perché teoricamente le formazioni dell'estate dicevano il contrari. Ma come fare a togliere Malick Thiaw da Dusseldorf dal campo?

La pagella di MilanNews - 7 Schierato quasi a sorpresa, si comporta molto bene per esser uscito dalla naftalina dopo così tanto tempo. Si integra bene con Pavlovic e gradisce il corpo a corpo con gli avversari. Non si fa intimidire da Touré quando arriva in area milanista.

La pagelle di Tuttomercatoweb.com - 6.5 Prestazione solida al rientro da titolare, senza far rimpiangere il "punito" Tomori. E con più qualità in fase di costruzione.