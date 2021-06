Malore per Christian Eriksen, il Tottenham: "Tutti i nostri pensieri sono con Christian"

Dopo il malore occorso a Christian Eriksen, centrocampista dell’Inter, durante Danimarca-Finlandia anche il Tottenham, formazione nella quale il giocatore ha militato prima dell’avventura italiana ha espresso il proprio pensiero via Twitter: “Tutti i nostri pensieri sono con Christian Eriksen e la sua famiglia”.

All of our thoughts are with Christian Eriksen and his family. 🙏🏼 🤍

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 12, 2021