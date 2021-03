Man United, Maguire riempie di elogi il Milan: "Lo guardavo sempre da bambino. Non vedo l'ora"

Il capitano del Manchester United Harry Maguire ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di andata contro il Milan: “Loro sono un top team, un club fantastico. Quando ero piccolo guardavo tante partite del Milan, le grandi serate a cui prendevano parte, per questo per me è una sfida eccitante. Vogliamo metterci alla prova e misurarci coi migliori. Loro sono una delle migliori squadre della competizione, non vediamo l’ora di giocare”.