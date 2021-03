Man United-Milan, McTominay su Ibra: "Grandissimo professionista. Posso solo lodarlo"

Ai microfoni di Uefa.com, il centrocampista del Manchester United, Scott McTominay ha parlato dell'ex compagno di squadra Zlatan Ibrahimovic: "È stato molto duro con me. Non dirò molto di più. È un grande professionista, ha lavorato tanto. È stato una grande presenza nello spogliatoio in termini di voce e per il modo in cui ha interagito con le persone. È un ragazzo spietato nel modo in cui vuole vincere 24 ore al giorno e 7 giorni su 7. Se non sei sulla sua stessa lunghezza d'onda, non hai molte speranze con lui, ti renderà sempre la vita difficile. Per questo è meglio lavorare sempre per vincere, altrimenti sarà difficile. Amo i tipi così nel calcio. Ha ovviamente avuto una carriera leggendaria che è un vero merito per lui, e ovviamente anche per la sua famiglia, quindi non ho che grandi lodi per lui. È un tipo duro da frequentare a volte, ma questo è l'aspetto positivo".