Manchester City avanti 1-0 al 45' contro il Dortmund. De Bruyne c'è, Haaland per ora no

Il Manchester City ha ben impresso il marchio di Pep Guardiola anche quando segna il gol che finora decide il primo tempo dei quarti di finale d'andata contro il Borussia Dortmund: aggressività in ogni zona del campo e transizioni veloci con più uomini. Poi quando in squadra hai Kevin de Bruyne tutto è meno complicato. Quando al diciannovesimo Emre Can allarga per Rafael Guerreiro non fa i conti con le carpette dei rapaci azzurri. La palla è recuperata e il belga pronto a mettersi sui pedali. Va a doppia velocità rispetto a Dahoud con una grande progressione e imbuca per Foden. L'inglese pesca sul secondo palo lo stesso Mahrez, che danza sulla linea di fondo e offre al centro per il belga, per il quale è un gioco da ragazzi rifinire un'azione da lui stesso avviata.

Il giovane Dortmund, il giovane City I tedeschi son giovani, tra mediana e trequarti è una comitiva in gita in terra d'Albione. L'attesissimo ma finora impalpabile Haaland è un 2000. Knauff un 2002. Reus è il senatore, trentuno anni, ma a centrocampo c'è pure il secondo minorenne della storia della Champions a giocar dall'inizio dopo Bojan Krkic, ovvero il 2003 inglese Bellingham. Pure il City non è un buen retiro, se consideriamo che davanti c'è Foden, che deve ancora fare ventuno anni. Però tutti i ventidue sembrano essere geniali soldati diligenti, sicché le istruzioni tattiche regalano un primo tempo bello per i cultori degli schemi, degli spazi, del pressing e del coraggio. Meno per quanto riguarda le occasioni perché Hitz prende un tiro e un gol, quello di De Bruyne. Dall'altra parte Ederson rischia quando palleggia al limite ma Bellingham entra col piede a martello e il gol è annullato prima di far lampeggiare l'orologio di Hategan. In mezzo pure un rigore dato al City e poi tolto, perché il fallo di Emre Can su Rodri è ben più che impalpabile.