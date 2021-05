Manchester City-Chelsea in finale di Champions: i precedenti in questa stagione

Manchester City-Chelsea, in programma il 29 maggio a Istanbul, sarà la finale di Champions League. Nonché la quarta sfida stagionale tra le due formazioni. Fin qui, bilancio in parità: alla vittoria del City per 3-1 di gennaio in campionato ha fatto seguito il successo per 1-0 del Chelsea in FA Cup a metà aprile. Dato rilevante: nella prima di queste due gare in panchina per i Blues c’era Lampard e non ancora Tuchel. Il terzo confronto arriverà a giorni: domenica il Chelsea e la squadra di Guardiola si affronteranno in campionato, nella giornata che può regalare al City l’aritmetica vittoria della Premier League.