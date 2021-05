Manchester City in finale, Kyle Walker: "Il massimo per un ragazzo di Sheffield"

Kyle Walker, difensore del Manchester City finalista di Champions, ha parlato aBT Sport dopo il successo sul PSG: “Per un ragazzo di Sheffield è il massimo. Contro giocatori di quella qualità devi fare il massimo e noi abbiamo gestito benissimo la partita considerando la loro forza. E’ stata un aprova di squadra. Non aver subito gol è bello per noi difensori, ma in questo senso in stagione stiamo facendo tremendamente bene. Per me fermare un tiro è come segnare un gol”.