Mandragora fa il mea culpa: "Mi dispiace per l'espulsione rimediata". Salterà Torino-Parma

Rolando Mandragora ha postato un messaggio sul proprio profilo ufficiale Instagram nel quale parla del finale di stagione e anche dell'espulsione rimediata nella partita persa contro il Napoli (per il quale il centrocampista ha preso un turno di squalifica: "Ci sarà da soffrire, ci sarà da mettersi in gioco e ci sarà da lavorare per raggiungere il nostro obiettivo. Sono dispiaciuto per l'espulsione, non era mia intenzione lasciare i miei compagni in difficoltà nei minuti finali".