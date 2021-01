Mandragora o Lerager? Dopo la punta, il Torino cerca il centrocampista per Nicola

Sistemata la questione attaccante con l’arrivo di Antonio Sanabria dal Betis Siviglia, il Torino continua a lavorare per regalare a Davide Nicola il centrocampista in più richiesto per dar vita alle sue idee tattiche. E la corsa, a poche ore dalla fine del mercato, sembra essersi ridotta a due concorrenti: il primo è Lukas Lerager del Genoa, giocatore che Nicola conosce e che tornerebbe ad allenare molto volentieri. Il secondo è Rolando Mandragora: centrocampista oggi all’Udinese, ci sarebbe già il via libera da parte della Juventus. Ma non ancora quello friulano, col club della famiglia Pozzo che non vorrebbe cedere a cuor leggero il centrocampista. I granata lavorano ad una formula basata sul prestito di 18 mesi, nelle prossime ore previsti nuovi contatti fra tutte le parti in causa e quindi passi in avanti in un senso o nell’altro.