Marani: "Roma, al ritorno non sarà facile. Il Leicester meglio in trasferta che in casa"

Ai microfoni di Sky Sport, Matteo Marani ha parlato della Roma dopo il pareggio per 1-1 in casa del Leicester nella semifinale di andata di Conference League: "Al ritorno non sarà facile, il Leicester va meglio in trasferta che in casa ma stasera c'è stata una risposta da parte della Roma. La prestazione è stata comunque di personalità, nel secondo tempo ha subito ma ha tenuto. Smalling, Zalewski e Mkhitaryan hanno fatto bene, i giallorossi non sono arrivati in semifinale per caso".