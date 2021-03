Marchegiani: "Milan, prestazione difensiva fondamentale. All'andata gara dominata tatticamente"

Ai microfoni di Sky Sport, Luca Marchegiani ha parlato della sfida tra il Milan e il Manchester United che inizierà tra pochissimo: "Al Milan basta non subire gol per passare e la prestazione difensiva della squadra sarà fondamentale. All'andata il Milan ha dominato tatticamente ma ha rischiato anche di perdere quella partita. Servirà attenzione e precisione, purtroppo mancheranno tanti giocatori, soprattutto in attacco. Giocare in piena emergenza non sarà facile".