Marchisio: "Ronaldo alla Juve ha portato la sua grandissima vena di gol"

Ospite di Cronache di Spogliatoio, l’ex bianconero Claudio Marchisio commenta così l'arrivo alla Juventus di Cristiano Ronaldo, un addio che ha pesato e molto nelle dinamiche del Real Madrid: "Il Real ha perso molto senza lui, al suo posto non è arrivato nessuno. Neanche come personalità o peso specifico. Hazard non ci è riuscito. Ronaldo alla Juventus ha portato la sua grandissima vena di gol, lo abbiamo visto il primo anno quando ha ribaltato l’Atletico, che notoriamente non concede tanti gol. Negli anni di Ronaldo si è tralasciato dietro qualcosa: acquisti che dovevano essere importanti ma non lo sono stati, lo zoccolo duro si avvicina al ritiro e i giovani non sono riusciti a creare un nuova base".