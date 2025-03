Marelli: "Gol annullato a Lautaro? Contatto leggero. Le due espulsioni sono inevitabili"

Dagli studi di DAZN, Luca Marelli ha commentato l'arbitraggio di Atalanta-Inter partendo dal gol annullato a Lautaro: "Il contatto è tra Lautaro e Djimsiti, poi un retropassaggio e la rete dell'attaccante. Contatto leggero, intensità valutata sul campo e il Var è rimasto su quella".

Sul contatto in area tra Acerbi e Samardzic: "All'inizio c'erano molti dubbi, poi si è notato che Acerbi ha toccato il pallone e poi c'è un contatto di gioco non punibile".

Sulla doppia ammonizione a Ederson, che ha lasciato l'Atalanta in 10: "Il doppio giallo era inevitabile. La prima ammonizione viene decretata per una protesta dopo un fallo fischiato. Poi Ederson si gira e applaude: l'applauso viene punito come comportamento antisportivo, dato che l'applauso è stato fatto dopo la prima ammonizione era inevitabile anche il secondo giallo".

Sul rosso per doppio giallo a Bastoni: "Verrà squalificato per 1 giornata e tornerà con la diffida. La seconda ammonizione può essere arrivata per somma di infrazioni, per aver già prima trattenuto Maldini sulla quale aveva rischiato".