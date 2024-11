Marelli sul gol di Magnani in Verona-Roma: "Fallo evidente su Ndicka, il Var doveva intervenire"

L'ex arbitro Luca Marelli, dagli studi di Dazn ha commentato il gol fatto da Magnani del Verona contro la Roma oggi pomeriggio, viziato da un possibile fallo sul quale però il Var non è intervenuto

Ecco la sua valutazione: "Ci sono due episodi da vedere nello stesso episodio: contatto Kastanos e Svilar vicino all'area di porta, poi il contatto fra il braccio di Magnani e Ndicka. Sul primo si può discutere, ma Kastanos non attacca mai il pallone, ma col braccio cerca di impedire a Svilar di intervenire, a mio parere anche questo è fallo, ma non è chiaro ed evidente errore. Il secondo lo è, un contatto negligente e non volontario, ma la sbracciata di Magnani è evidente, colpisce al volto Ndicka, il Var doveva intervenire".