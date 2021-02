Mario Pasalic, stasera la 100esima gara con l'Atalanta: 22 gol e 15 assist vincenti

Entrato al 73esimo del match contro il Napoli, partita valida per l'andata delle semifinali di Coppa Italia, il centrocampista dell'Atalanta Mario Pasalic ha festeggiato questa sera la sua 100esima presenza con la maglia nerazzurra. A ricordarlo sui suoi canali social lo stesso club orobico, che ha sottolineato anche i suoi ottimi numeri: 22 gol e 15 assist in 100 partite.

