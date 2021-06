Marlon raggiunge De Zerbi allo Shakhtar, al Sassuolo 12 milioni di euro più bonus

vedi letture

Marlon lascia il Sassuolo e si ricongiunge con Roberto De Zerbi, suo ex allenatore. Come riportato da Sky Sport, il difensore brasiliano si accaserà allo Shakhtar Donetsk. Il club neroverde incasserà 12 milioni di euro più bonus per cedere a titolo definitivo il calciatore classe 1995 che è già in volo per raggiungere l’Ucraina.