Marocchi: "Giusto mettere alla gogna McKennie, Arthur e Dybala: ma devono essere convocati"

Giancarlo Marocchi, a Sky Sport, è tornato a parlare sulla festa a casa McKennie nella quale sono stati multati il centrocampista, Dybala e Arthur: "Devono essere convocati, servono a Pirlo e servono ai compagni. Va bene punirli e vanno frustati e messi alla gogna pubblicamente: hanno fatto una roba che non si fa perché sono giocatori e privilegiati. Sono comunque calciatori e vanno in campo, se li punisci con la non convocazione non si cancella ciò che hanno fatto".