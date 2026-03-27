Marocco-Ecuador 1-1: El Aynaoui sbaglia un rigore, poi segna nel finale. In gol anche Yeboah
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Termina 1-1 la sfida amichevole fra Marocco ed Ecuador. La formazione sudamericana passa in vantaggio con la rete dell'attaccante del Venezia Yeboah. Il Marocco ha l'occasione di pareggiare, ma il centrocampista della Roma Neil El Aynaoui sbaglia dagli 11 metri. Il giocatore giallorosso si riscatta nel finale con la rete del pari. Il terzino del Milan Pervis Estupinan è entrato solo nella ripresa.
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