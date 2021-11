Marotta: "Dopo 10 anni vogliamo tornare su palcoscenico a noi consono. Rinnovi? C'è tempo"

vedi letture

Beppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Mediaset Infinity a pochi minuti dall'inizio della sfida contro lo Shakhtar Donetsk, decisiva per il passaggio agli ottavi: "È il primo obiettivo della stagione, ed è normale che vogliamo fare bella figura e conquistare il passaggio del turno, che sarebbe motivo di lusinga per tutti. Sarebbe un traguardo importante per tutti, dalla squadra ai tifosi fino alla società, che dopo 10 anni si ricollocherebbe in un palcoscenico a lei consono. Sarà una partita difficile".

La qualificazione significherebbe anche maggiori introiti dalla UEFA: "Fa parte degli obiettivi prefissati a inizio stagione. Ora non guardiamo ai 10-12 milioni, ben venga l'aspetto finanziario ma dobbiamo concentrarci sul nostro cammino".

Capitolo rinnovi: "L'appuntamento importante è quello di stasera, poi c'è domenica. Speriamo di essere protagonisti. Per quanto riguarda i rinnovi, sono aspetti diciamo secondari, che gestiamo senza patemi".