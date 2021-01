Marotta e il mercato dell'Inter: "Momento di contrazione, non faremo investimenti"

Nel corso del suo intervento a Sky Sport, l'ad sport dell'Inter Giuseppe Marotta si è brevemente soffermato anche sul mercato di gennaio: "Ci sono dinamiche che tutte le società stanno vivendo. Abbiamo individuato delle linee guida che non ci consentiranno di fare investimenti, in questo momento di contrazione legata soprattutto ai mancati introiti causa Covid non faremo operazioni rilevanti, noi come tutte le altre squadre".