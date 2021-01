Marotta e la possibile cessione dell'Inter: "Non siamo in allarme, proprietà fa sue valutazioni"

vedi letture

Come molti protagonisti di Inter-Juventus, Giuseppe Marotta, ad nerazzurro, sfida il passato e affronta il delicato tema della possibile cessione societaria: “Posso parlare dell’Inter adesso, è una squadra tra le più importanti al mondo. Parla la sua storia, siamo in vetta. È stato un periodo di transizione e vogliamo tornare in alto dove la storia ci porta a essere. Questa sfida ha un valore importante in termini di prestigio, abbiamo un obbligo verso i nostri tifosi che è quello di fare il massimo e fare risultato”.

Ci sono aggiornamenti sulla possibile cessione?

“Posso tranquillizzare tutti, l’Inter andrà avanti in continuità e stabilità. Posso dire che tutti i miei colleghi si stanno adoperando al fine di garantire tranquillità al parco giocatori e ai dipendenti. Non siamo in una situazione di allarme, la proprietà sta facendo valutazioni che competono a loro e su cui non posso esprimere un parere concreto. Sanno valutare cosa è stata, cosa è e e cosa sarà l’Inter”.

A breve tutte le parole di Marotta.