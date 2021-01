Marsiglia su Milik, Villas-Boas conferma: "È un'opzione ma è la pista più difficile"

L'Olympique Marsiglia è uno dei club che potrebbe rinforzarsi maggiormente nel mercato invernale e Arkadiusz Milik è uno degli obiettivi dei francesi. In conferenza stampa, André Villas-Boas ha fatto il punto sulla trattativa in corso per l'attaccante del Napoli: "Abbiamo molti problemi, come sapete, a causa dell'immobilismo nell'ultima finestra di mercato. Non è l'unica opzione ma è sicuramente la pista più difficile. È un giocatore importante. Al momento non è facile. Discuteremo di nuovo con il presidente, per sapere cosa possiamo fare. Al momento stiamo vagliando molte opzioni e siamo in una posizione in cui dobbiamo fare qualcosa".