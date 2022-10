Massimo Mauro: "Ritiro fa capire le intenzioni. Ma non servirà alla Juventus per tornare a vincere"

Massimo Mauro, tramite la Repubblica, ha commentato il momento della Juventus e la scelta del club e di Massimiliano Allegri di portare la squadra in ritiro: "Basterà questa scelta? No, serve solo a far capire ai giocatori che società e tecnico sono disposti a adottare misure drastiche. Ma non è utile per tornare a vincere, anzi di fatto è la consacrazione del fallimento".

La reazione dopo Monza è stato un fuoco di paglia?

"Sono tre mesi che i problemi sono sempre gli stessi. Ma se la situazione è drammatica e nello spogliatoio si parla portoghese o spagnolo e se il giocatore più pagato parla in serbo è tutto più difficile. Sia ben chiaro, non voglio certo richiudere le frontiere, ma uno di Torino capisce ciò che capita alla Juve prima di uno di Buenos Aires o Rio. E questo ha portato il presidente a metterci giustamente la faccia e dire parole che non avrebbe pensato mai di dover pronunciare".