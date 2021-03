Materazzi stuzzica Nedved: "Auguro a tuo figlio di vedere una Champions prima della laurea"

Marco Materazzi in tackle scivolato sul vicepresidente della Juventus Pavel Nedved. Stavolta non è scontro in campo, come ne abbiamo visti tanti nel periodo in cui i due erano avversari, bensì dialettico. Ieri il ceco ha gonfiato il petto ricordando che il dominio juventino in Italia dura quasi una decade, abbracciando quasi l'intero percorso scolastico del figlio: "Mio figlio era alle media e ora guida la macchina ed è all'università e lo Scudetto è ancora nostro".

La risposta dell'ex simbolo nerazzurro, sul proprio account Instagram, è a tono: "Pavel ... gli auguriamo tutti di poter vedere VINCERE anche la Champions prima che finisca gli studi , se la merita . I miei figli hanno visto vincere la Champions e il MONDIALE che facevano l’ASILO e le ELEMENTARI !!!🖤💙 🇮🇹".