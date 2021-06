Maurizio Sarri torna in panchina: i trofei e i successi nella sua carriera da tecnico

Maurizio Sarri ha firmato come nuovo allenatore della Lazio. Un ritorno in panchina per l’allenatore nato a Napoli e fermo per una stagione intera dopo l’esonero alla Juventus, arrivato comunque a seguito dello Scudetto conquistato. Uno dei quattro trofei conquistati: se i primi sono un campionato di Eccellenza (2000/01) e una Coppa Italia di Serie D (2002/03) con la formazione del Sansovino, di ben altro tenore i successi conquistati al Chelsea, l’Europa League del 2018/19, e appunto il campionato vinto con la Juventus un anno fa o giù di lì. A questi quattro trofei, vanno aggiunte le sei promozioni centrate in carriera: partendo da Cavriglia e Antella condotte in Eccellenza fino alle due con il Sansovino (dall’Eccellenza alla C2) prima della Sangiovannese (dalla C2 alla C1) e dell’ultima con l’Empoli (dalla B alla A nel 2013/14).