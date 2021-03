Mauro: "Buffon? Se fossi nell'Atalanta ci penserei. Se ci fosse stato lui in Champions..."

Il futuro di Gianluigi Buffon tiene banco in casa Juventus. Raggiunto da La Gazzetta dello Sport, dice la sua anche Massimo Mauro: “Dice che vuole giocare, e se fossi il presidente di una squadra che vuole vincere lo scudetto o la Champions lo prenderei. Mi sarebbe piaciuto vederlo all’Atalanta, se ci fosse stato col Real sarebbe andata diversamente. Dirigente Juve? In società vedo solo Nedved, non mi pare ci siano tanti ex giocatori”.