Mauro e l'imperativo per Juve-Villarreal: "Non prendere gol, farne 2 sarà complesso"

Massimo Mauro, nella sua intervista alla Gazzetta dello Sport, ha parlato della sfida di domani fra Juventus e Villarreal spiegando che tipo di approccio dovranno avere i bianconeri per superare gli ottavi di Champions dopo l'1-1 dell'andata: "Ci vuole una partita di pazienza, con zero errori in difesa: l'imperativo è non prendere gol per vincere la partita, farne due può essere complesso. E bisogna considerare una cosa: le recenti vittorie in campionato contro Spezia e Sampdoria non possono dare indicazioni. Il livello degli avversari rispetto alla Champions è troppo diverso".