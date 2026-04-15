Mazzola incorona Lautaro: "Ha già adesso il posto nella storia dell’Inter. Spero rimanga a vita"

Intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Sandro Mazzola ha parlato di chi sono i meriti di questo scudetto che sta per arrivare per l'Inter: "Dell’allenatore, un ragazzo per bene in cui io ho sempre creduto dall’inizio. Non tutti pensavano che Chivu avrebbe avuto questo effetto sulla squadra e, invece, si è fatto seguire subito. Davanti c’è lui, dietro il gruppo: è in questo che si vede un vero leader".

E fra i pregi di Chivu prosegue: "Tira dritto con il suo stile. Non lo sentirete urlare o esagerare, ma segue la sua strada. Sa che bisogna giocare bene, ma soprattutto vincere. L’anno scorso non ci siamo riusciti, è finito tutto sul più bello, in questo sarà diverso. E non sottovalutate la Coppa Italia: che bella rinascita una doppietta".

E per quanto riguarda l'attacco c'è Lautaro che è a quota 173 reti nella storia nerazzurra con Altobelli a 209 gol e Meazza a 284: "Partiamo da un fatto, sono già tanti gol... Anzi, sono una infinità di gol e, quindi, Lautaro ha già adesso il posto nella storia dell’Inter. Per il resto, possiamo augurarci che rimanga a vita in casa nostra: gli argentini a volte vogliono tornare a casa, ma lui non si faccia venire strane idee. Col tempo passerà Altobelli per numero di gol e già solo mettersi nella scia di Meazza sarebbe un successo incredibile".