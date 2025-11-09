Mazzola: "A Chivu dico solo di non accontentarsi mai. Lautaro capitano vero come me"

In occasione degli 83 anni compiuti ieri La Gazzetta dello Sport ha intervistato lo storico ex calciatore Sandro Mazzola che, tra i vari temi trattati, ha toccato anche l’attualità di casa Inter. Queste le sue parole: “A Chivu l’unica cosa che posso dirgli è di non accontentarsi mai e chiedere sempre di più, a se stesso e ai suoi giocatori: lui è un ragazzo serio, preparato e umile, mi piaceva tanto anche come giocatore e sono sicuro che farà una grande carriera anche da allenatore. Intanto, inizi col riportare il tricolore qua a Milano: quando lo metti al petto ti senti molto... elegante”.

Sulla Champions e capitan Lautaro, aggiunge: “L’ultima Champions è finita malissimo, lo so, ma in questa la partenza è buona: se sei all’Inter, bisogna crederci sempre. Spero che Lautaro possa un giorno alzare questo benedetto trofeo che ti cambia la carriera: è un capitano vero come lo ero io, sa parlare e farsi amare dai compagni nel momento giusto e questo fa la differenza”.

Infine, sull’importanza dei nerazzurri nella sua vita: “L’Inter sarà sempre questo per me, un pezzo di cuore grande così. Lo era da giovane e lo è adesso che sono diventato, diciamo, adulto…”.