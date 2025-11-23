Mazzola: "Lautaro rappresenta l'interismo. Allegri il top, lo avrei visto bene in Nazionale"

In avvicinamento al derby di questa sera tra Inter e Milan, ha parlato a La Repubblica di Milano la storica bandiera nerazzurra Sandro Mazzola. Queste le sue parole sul derby: "I derby sono sempre delle partite senza regole, conteranno l’approccio mentale e la voglia di fare felici i propri tifosi"

Su Lautaro: "Si merita di entrare sempre più nella storia del club. Rappresenta l’interismo. Indossa la nostra maglia come una seconda pelle e fa parte da tempo della nostra grande famiglia, nel senso più profondo del termine. Di lui mi piace l'altruismo, l'essere sempre in prima linea".

Su Chivu:"Come giudico i primi mesi? Molto bene. Ed ero sicuro che sarebbe andata così. È un uomo molto intelligente e sa di calcio. Gli allenatori emergenti sono quelli che si aggiornano, che vivono ventiquattro ore al giorno per la loro professione. Un bel vantaggio, in un mondo del pallone dove c’è anche chi è rimasto fermo a idee di dieci anni fa".

Sul Milan: "Modric è un campione e quando arriva un vero fuoriclasse in Italia è un surplus per tutto il sistema, non solo per la squadra che ha la fortuna di poterlo schierare. Servirebbero più giocatori di quel livello in serie A. Leao deve ancora dimostrare di meritare la qualifica di campione. La sua carriera ha avuto troppe pause. Ma la qualità non si discute. Allegri? Tra i migliori allenatori in circolazione. Lo avrei visto bene in Nazionale".