Mazzola: "Spero Lautaro arrivi a 300 gol. Conte? Capirà cosa vuol dire lottare su tre fronti"

Sandro Mazzola è stato appena raggiunto nel match contro la Lazio da Lautaro Martinez nella classifica di marcatori all-time della storia dell'Inter, ma la cosa non ha dato alcun fastidio all'ex nerazzurro, che a Il Giornale ha spiegato: "Spero che il Toro arrivi a 300 gol. Sarebbe garanzia di tanti successi per la mia squadra. È un vero capitano e gliel’ho detto, alla Pinetina. In quel ruolo serve dare l’esempio e, se serve, sapere tirare le orecchie".

Chivu gli ha chiesto di sorridere di più, ma Mazzola non sembra essere molto d'accordo: "Va bene come fa. È sempre il campo che parla. È un lottatore ed è generoso, fa segnare i compagni". Poi spiega quali sono le sue favorite per il titolo: "Inter, Napoli, Milan e Roma sono in prima fila. Per l’Europa se la giocano anche Bologna, Como, Juve e Lazio. Il Milan, dopo la sciagurata scelta di allontanare Maldini, ha colmato il gap con l’arrivo di Tare e Allegri. La Juve continua a sottovalutare l’importanza di avere in società uomini di calcio".

Infine due battute su quello che sta succedendo al Napoli e alla Roma: "Conte è bravo a stimolare l’ambiente, ma quest’anno capirà cosa voglia dire lottare su tre fronti. Il Napoli vedremo se sceglierà di uscire presto da Coppa Italia e Champions per lottare per il campionato… Gasperini è un ottimo allenatore, che per esprimersi al meglio deve avere una società che lo sostiene e giocatori non all’apice della carriera. Non credo che l’Atalanta avesse fatto la scelta giusta con il successore di Gasperini: troppo sergente Juric, troppo poco abituato a lottare per l’alta classifica".