Ufficiale Mbangula passa al Werder Brema: 10 milioni alla Juventus per la cessione del belga

Si chiude l'avventura in bianconero di Samuel Mbangula, che è stato ceduto al Werder Brema, come si legge sul sito ufficiale del club bianconero: "La Juventus saluta Samuel Mbangula che si trasferisce a titolo definitivo al Werder Brema: si separano così le strade dell’attaccante ventunenne e della squadra bianconera dopo cinque stagioni trascorse insieme". Al club bianconero 10 milioni più 2 di potenziali bonus.

"L’avventura di Mbangula in bianconero, a partire dal settore giovanile, è iniziata nell’estate del 2020: il belga ha raccolto prima cinque presenze in Under 17 e poi ben 57 con 12 gol e cinque assist in Primavera - con cui ha disputato anche sette gare di UEFA Youth League.

Nella stagione 2023/2024, invece, il passaggio tra i professionisti, aggregato alla Juventus Next Gen con cui si è messo in mostra scendendo in campo in 25 occasioni, compiendo il percorso di maturazione necessario per conquistare un posto in Prima Squadra sin dalla preparazione estiva dell’annata che sta per concludersi.

Una fiducia ripagata dallo stesso Mbangula, in gol al suo esordio in Serie A dopo soli 23 minuti di gioco, nella prima delle sue 32 presenze in stagione, in cui ha raccolto complessivamente quattro gol e cinque assist.

Questi alcuni numeri della sua annata con la maglia della Juventus:

tra gli attaccanti della Serie A con almeno quattro gol e quattro assist nel 2024/2025 tra tutte le competizioni, solo Kenan Yildiz (2005) e Santiago Castro (settembre 2004) sono più giovani di Samuel Mbangula (gennaio 2004);

Samuel Mbangula ha servito quattro assist tra tutte le competizioni nel 2024/2025, nella Juventus solo Kenan Yildiz (sei), Dusan Vlahovic e Khephren Thuram (entrambi cinque) hanno fatto meglio;

Samuel Mbangula ha creato 14 occasioni dopo un movimento palla al piede (min. 5 metri), nella Juventus solo Kenan Yildiz (26), Francisco Conceicao (24) e Andrea Cambiaso (16) hanno fatto meglio tra tutte le competizioni nel 2024/25.

Ora, per lui, una nuova e stimolante esperienza: grazie di tutto e un grande in bocca al lupo, Sam!".