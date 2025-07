Mbangula saluta la Juventus: "Grazie di tutto. Addio scelta difficile ma che mi farà crescere"

Samuel Mbangula saluta la Juventus, tramite i propri canali social. L'esterno offensivo belga lascia così la maglia bianconera dopo 5 anni fra settore giovanile e prima squadra, con la Juventus che dalla sua cessione a titolo definitivo incasserà 10 milioni di euro di parte fissa più due ulteriori di bonus potenziali. Queste le parole del giocatore, autore di 32 presenze nella scorsa stagione:

"Grazie, Juventus. Dopo 5 anni passati nel club è tempo per me di andarmene, è stata una scelta difficile ma mi permetterà di crescere. Sono grato per l'opportunità che il club mi ha dato, di aver permesso di farmi indossare questa maglia e di avermi permesso di giocare in questo magnifico stadio e anche di segnare di fronte a questi incredibili tifosi.

I ricordi resteranno per sempre dentro di me, grazie di nuovo e possa la grazia di Dio essere sempre su questo club per il bello che mi ha dato. Forza Juve".

Questo era stato invece il comunicato della Juventus in cui veniva annunciata la cessione al Wolfsburg: "La Juventus saluta Samuel Mbangula che si trasferisce a titolo definitivo al Werder Brema: si separano così le strade dell’attaccante ventunenne e della squadra bianconera dopo cinque stagioni trascorse insieme".