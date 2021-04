McKennie, Arthur e Dybala esclusi? Pirlo: "Decisione mia. Dobbiamo essere degli esempi"

Durante la conferenza stampa in vista del derby col Torino, il tecnico della Juventus Andrea Pirlo ha spiegato i motivi e i retroscena dietro la scelta di escludere dai convocati McKennie, Arthur e Dybala dopo il festino e le polemiche delle scorse ore: "La decisione l'ho presa io, la società ha fatto il resto. Quando si prendono certe decisioni però lo si fa insieme, ma sulla parte tecnica ho deciso io. Queste cose sono sempre successe ma è normale che ci sono momenti in cui si possono fare e altri in cui non si possono fare. Questo non è il momento per quello che sta succedendo nel mondo con la pandemia. Non era il momento giusto, soprattutto nei confronti di chi rispetta le regole e perché erano 2 giorni prima di una partita. Volevo dare un segnale, siamo degli esempi ed è giusto che ci comportiamo come tali".

