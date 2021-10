McKennie si è perso: per la Juve non è incedibile. Ma serve un'offerta monstre per venderlo

Quello di Weston McKennie è uno dei nomi al centro del dibattito in casa Juventus. La sua avventura in bianconero è iniziata al top ma il percorso dello statunitense arrivato dallo Schalke 04 è stato poi ondivago. Non ingrana e rischia, spiega oggi Tuttosport, il futuro alla Juve. In mezzo anche il caso relativo alla violazione delle regole Covid in Nazionale, è stato pagato però 21,5 milioni di euro e altri 6,5 di bonus legati al raggiungimento di determinati obiettivi. In estate la Vecchia Signora non lo avrebbe fatto partire per meno di 30 milioni, dura che possano arrivare a gennaio. Ma non è più tra gli incedibili.