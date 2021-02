Meglio Haaland o Mbappé? Kroos: "Forti entrambi. Ma non mi aiuteranno a battere l'Atalanta"

Durante l'odierna conferenza stampa alla vigilia di Atalanta-Real Madrid, il centrocampista dei Blancos Toni Kroos ha risposto ad una domanda su Erling Haaland e Kylian Mbappé, giocatori accostati a più riprese alle Merengues, soprattutto dopo le ultime straordinarie esibizioni: "Chi sceglierei fra Haaland o Mbappé? Sono due ottimi giocatori. Entrambi potrebbero aiutare qualunque squadra, vista la qualità che hanno. Domani però non mi aiuteranno, quindi resto concentrtato sulla gara. Poi se arriverà uno o l'altro, o magari nessuno dei due, non è un argomento per me. E' una domanda per Florentino Perez".

