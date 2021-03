Meglio l'Atalanta dell'Inter dopo i primi 45'. Ma all'intervallo il risultato è fermo sullo 0-0

vedi letture

Primo tempo bello e particolarmente intenso, anche se con poche nitide occasioni da gol, quello fra Inter e Atalanta nel posticipo della 26^ giornata di Serie A. Il canovaccio tattico racconta di una Dea pronta e preparata per fare la partita tenendo in mano il pallino del gioco, con l’Inter che cerca di limitare al massimo gli errori soprattutto difensivi e di ripartire con la via di mezzo fra tiki-taka e gioco verticale che tanto piace a Conte. Il primo squillo è dell’Atalanta ma la percussione di Gosens non sortisce effetti. L’Inter ha una colossale occasione al 25’ con Lukaku lanciato in campo aperto, ma Djimsiti è bravo a non perdere il contatto e a rimontare.

I duelli Djimsiti-Lukaku, Romero-Lautaro e Skriniar-Zapata sono una costante del primo tempo e raramente gli attaccanti escono vincitori, anche se una manciata di minuti prima dell’intervallo proprio Zapata indirizza bene un angolo di Malinovskyi ma Handanovic è reattivo e salva il risultato. Che così, dopo i primi 45 minuti, resta fermo sullo 0-0.