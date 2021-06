Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 20 giugno

INTER, MAROTTA RINNOVA: “OTTIMISTA SUL FUTURO”. MILAN SU ZACCAGNI, PRONTE LE CONTROPARTITE. NAPOLI OFFERTA DA 12 MILIONI PER TAVARES - In uno scambio di messaggi con il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani, Beppe Marotta ha scritto ed autorizzato alla diffusione le seguenti parole: "Rimango sicuramente all'Inter, ti confermo la felicità a rinnovare il contratto. Sul futuro della società io sono molto ottimista”. In sostanza Marotta dice che ancora il contratto non è firmato ma che sono ai dettagli e che la sua volontà è quella di restare e lo fa con gioia.

Il Milan ha attivato il proprio radar su Mattia Zaccagni, soprattutto nel caso in cui Hakan Calhanoglu non dovesse rinnovare il contratto coi rossoneri andando via a zero. Secondo Sky Sport, nel caso in cui Maldini e Massara dovessero accelerare per il talento dell’Hellas Verona, potrebbero provare ad inserire nell’operazione due contropartite tecniche come Caldara e Conti, entrambi fuori dai piani tattici di Pioli.

Il Napoli prova lo scatto per Nuno Tavares, terzino sinistro di proprietà del Benfica. Nei giorni scorsi ci sono stati i primi contatti col club lusitano, adesso gli azzurri sono passati all’azione: secondo quanto raccolto da TMW, infatti, il Napoli ha avanzato la prima offerta per il classe 2000 mettendo sul piatto una proposta da 12 milioni di euro.

L’emittente tedesca Sport1, partendo dalla straordinaria prestazione di ieri contro il Portogallo, parla del futuro di Robin Gosens. L’Atalanta, racconta l’emittente, nelle scorse settimane ha fatto valere l’opzione per il rinnovo del suo contratto, oggi valido fino al 2023. E per lasciarlo partire quest’estate chiede 35 milioni di euro per il suo cartellino. Una cifra importante, che però non ha spaventato il Barcellona che negli ultimi giorni ha contattato il suo agente per sondare condizioni e disponibilità.

Caccia al portiere in casa Genoa. Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, il pole resta Jesse Joronen, finlandese legato al Brescia fino al 2022, anche perché la Juventus non sembra intenzionata a cedere ancora Mattia Perin in prestito.

Il Fenerbahce, scrive la Gazzetta dello Sport, ha messo nel mirino Edin Dzeko della Roma. In Turchia l’attenzione verso questa possibile operazione sta crescendo, sebbene la Roma al momento smentisca eventuali avances. Anche perché, il Fenerbahce, al momento vive una situazione di difficoltà finanziaria che difficilmente porterà liquidità nelle casse del club. Un’operazione difficile e complicata, insomma, anche perché lo stesso Dzeko non sembrerebbe convinto della destinazione.

TOTTENHAM, SI LAVORA PER TRATTENERE KANTÉ. BARCELLONA, LAPORTA SUL RINNOVO DI MESSI: “AGÜERO CI STA AIUTANDO” -

Il Manchester City cercherà l'affondo per convincere Harry Kane, ma nonostante l'offerta monstre di oltre 100 milioni di euro il Tottenham vuole trattenere l'attaccante inglese. Secondo quanto riportato dal Sunday Telegraph, gli spurs non vogliono cederlo in un club rivale che affronterà la Champions League. L'obiettivo, infatti, sarà quello di proporre un rinnovo per respingere l'assalto di City e PSG.

In una intervista a La Vanguardia, il presidente del Barcellona Joan Laporta ha parlato del futuro di Leo Messi: “C’è grande comunicazione fra di noi, sappiamo quali sono le posizioni delle due parti. Ovviamente mi piacerebbe arrivare alla soluzione il prima possibile, sarebbe importante anche per altre operazioni che stiamo portando avanti. Vedo che ha voglia di restare, poi c’è Aguero che sta aiutando molto, ogni giorni gli dice di firmare e di restare”.

Ancora nessun accordo per il rinnovo di Raphael Varane. Il difensore del Real Madrid è in scadenza al termine della prossima stagione e non ha ancora trovato l’intesa con il club spagnolo. Secondo quanto riporta Footmercato.net, il Paris Saint-Germain avrebbe sondato il terreno con l’entourage del giocatore per vedere se ci sono spiragli per intavolare una trattativa.

Il Borussia Dortmund, secondo l’emittente tedesca Sport1, ha già iniziato a guardarsi intorno per coprire la sempre più probabile partenza di Jadon Sancho con direzione Manchester United. I nomi in evidenza sulla lista dei gialloneri per sostituire l’inglese sono quelli di Donyell Malen e Noni Madueke, entrambi di proprietà del PSV Eindhoven.