Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 21 giugno

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

Continuano le manovre per portare Vincenzo Italiano alla Fiorentina. Nella giornata appena passata il tecnico ha avuto un incontro con il patron Platek da cui però non è arrivato ancora il via libera alla separazione. Il club ligure infatti ha intenzione di liberare il tecnico solo a fronte del pagamento della clausola di rescissione da un milione di euro senza l’inserimento di contropartite tecniche. E intanto si guarda attorno alla caccia di un sostituto. I nomi vanno da Claudio Ranieri e Davide Nicola, fino a Eugenio Corini e Fabio Liverani con Paulo Sousa, ora alla guida della Polonia, e Roberto Venturato, in uscita dal Cittadella, come novità odierne. Per quanto riguarda la Sampdoria invece si profila un testa a testa fra Marco Giampaolo e Roberto D’Aversa per la panchina, con il primo che sarebbe favorito conoscendo già la piazza ligure. L’Empoli infine ha annunciato il ritorno di Aurelio Andreazzoli alla guida del club.

Per quanto riguarda i calciatori il colpo a sorpresa arriva dall’Inter che accoglie il fantasista Hakan Calhanoglu prossimo all’addio al Milan per scadenza di contratto. Il calciatore, sbarcato ieri sera a Milano di ritorno dall’Europeo, firmerà un contratto da sei milioni l’anno più bonus e passerà sull’altra sponda del Naviglio. Inter molto attivo anche nella ricerca di esterni di centrocampo vista la partenza ormai certa di Hakimi. I nomi seguiti dai nerazzurri sono quelli di Denzel Dumfries del PSV Eindhoven e Nahuel Molina dell’Udinese per la corsia destra, mentre a sinistra piace Robin Gosens dell’Atalanta che però ha tanti estimatori in Europa – Juventus, Barcellona e PSG – e viene valutato almeno 40 milioni dai bergamschi. Anche il Milan è al lavoro per le corsie esterne con l’obiettivo di trattenere Diogo Dalot del Manchester United. Le alternative portano in Spagna con Alvaro Odriozola del Real Madrid, con cui si lavora anche al rinnovo del prestito di Diaz, e Junior Firpo del Barcellona come alternative. In casa Real piace inoltre anche il profilo del centrocampista Dani Ceballos, mentre si allontana Sambi Lokonga dell'Anderlecht su cui è in vantaggio l’Arsenal. Altri nomi per il centrocampo sono quelli di Mattia Zaccagni dell’Hellas Verona, a cui potrebbero andare Caldara e Conti come contropartite, e di Amine Adli del Tolosa, che andrebbero a coprire l’addio di Calhanoglu. In avanti invece il nome nuovo è quello di Roman Yaremchuk del Genk.

La Roma è alla caccia di un portiere per la prossima stagione con due nomi su tutti: Rui Patricio del Wolwerhampton e Pierluigi Gollini dell’Atalanta. Per il tecnico Mourino il connazionale è il preferito visto che preferirebbe affidarsi a un giocatore esperto fra i pali. In uscita potrebbe esserci invece Roger Ibanez finito nel mirino del Real Madrid di Carlo Ancelotti. La Lazio guarda in casa Fiorentina e punta l’esterno offensivo Joé Maria Callejon e il difensore German Pezzella. Per quanto riguarda le corsie laterali di difesa i nomi sono invece quelli di Valentin Rosier del Besiktas ed Elseid Hysaj, prossimo allo svincolo dal Napoli, su cui è però attento anche il Milan. La Fiorentina è a un passo dalla chiusura con l’attaccante Nico Gonzalez che oggi sbarcherà in Italia per le visite e la firma sul contratto. Allo Stoccarda andranno 23 milioni più 4 di bonus, mentre il giocatore percepirà 2,5 milioni per cinque stagioni. Con Pol Lirola che dovrebbe restare al Marsiglia il club viola è al lavoro con il Chelsea per portare a Firenze Davide Zappacosta, mentre in mezzo al campo l’obiettivo è Stefano Sensi dell’Inter.

Il Torino è sempre al lavoro per portare in granata Junior Messias dal Crotone anche se c’è ancora molta distanza fra domanda (12 milioni) e offerta (6 milioni) con però la possibilità di inserire il difensore Koffi Djidji come contropartita tecnica. A centrocampo invece il club piemontese è al lavoro per Francisco Leonel Lima Silva Machado, meglio noto col nome d'arte di Chiquinho, del Benfica per cui sono pronti 10 milioni di euro. Il Cagliari ha messo sotto la lente il polacco Kacper Kozlowski, il più giovane giocatore a scendere in campo nella storia degli Europei.La concorrenza è altissima, sulle sue tracce ci sono Barcellona, Juventus e Borussia Dortmund, ma i rapporti tra i due club sono ottimi e questo potrebbe favorire la trattativa. L’Hellas Verona guarda in Austria per rinforzare il proprio reparto offensivo. L’obiettivo del club veronese è l’attaccante Junior Chukwubuike Adamu, classe 2001, di proprietà del Red Bull Salisburgo che nell’ultima parte di stagione ha vestito la maglia del San Gallo in Svizzera segnando sei reti in 14 presenze. Il Bologna avrebbe superato la concorrenza dell’Udinese per l’attaccante Sidney van Hooijdonk, classe 2000 in procinto di lasciare il NAC Breda a scadenza di contratto. Il figlio d’arte, suo padre Pierre è stato nazionale olandese a cavallo fra gli anni ‘90 e il 2000, sarebbe infatti a un passo dall’accordo con il club emiliano e potrebbe firmare un contratto di quatto e cinque anni da 400mila euro a stagione.

L’ARSENAL PUNTA SILVA E RODRIGUEZ. IL MANCHESTER CITY METTE SUL PIATTO 100 MILIONI PER KANE. IL PSG PUNTA VARANE DEL REAL MADRID. SCHAAF LASCIA IL WERDER BREMA. ZMRHAL E FRIDJONSSON SALUTANO IL BRESCIA

L’Arsenal è al lavoro per un doppio colpo in entrata. In avanti i Gunners sono vicini all’acquisto di André Silva dall’Eintracht Francoforte per una cifra attorno ai 40 milioni, mentre a centrocampo piace Guido Rodriguez del Betis. Il Manchester City è invece è pronto all’assalto per Harry Kane del Tottenham: la prima offerta è stata di 100 milioni di sterline con la presenza di alcune contropartite tecniche, ma i londinesi sembrano intenzionati a rispedirla al mittente non volendo privarsi del centravanti che piace anche a Manchester United e Chelsea. Il Paris Saint-Germain lavora per riportare in patria Raphael Varane. Leonardo avrebbe già contattato il Real Madrid per intavolare una trattativa col difensore francese come protagonista. Il centrale, in scadenza fra un anno coi blancos, ha già fatto sapere che dopo Euro 2020 annuncerà il suo addio al club di Florentino Perez.

Thomas Schaaf lascia il Werder Brema. Direttore tecnico del club tedesco richiamato in panchina a maggio per tentare una disperata salvezza poi non raggiunta, Schaaf ha appreso questo lunedì che il suo contratto in scadenza il 30 giugno non verrà rinnovato. Sedici anni in giro per il mondo a raccogliere trofei e soddisfazioni personali. Adesso può tornare lì dove tutto ha avuto inizio. Lisandro Lopez (38) è nuovamente un calciatore del Racing Club. Un addio eccellente in casa dello Zorya Lugansk. Il club ucraino ha risolto con un anno di anticipo il contratto di Andrejs Ciganiks (24), terzino sinistro di nazionalità lettone. Componente della selezione baltica, Ciganiks è arrivato lo scorso gennaio ed ha giocato complessivamente 17 partite. Il Brescia infine ha salutato due giocatori: si tratta di Jaromir Zmrhal, che ha firmato un biennale con lo Slovan Bratislava, e di Hólmbert Aron Fridjónsson, che si è accasato all’Holstein Kiel firmando un triennale.