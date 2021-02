Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 9 febbraio

LA ROMA LAVORA PER IL FUTURO, INCONTRO CON L'AGENTE DI VERETOUT. MIRANTE INVECE VA VERSO L'ADDIO. BUFFON POTREBBE RINNOVARE PER UN ALTRO ANNO CON LA JUVENTUS, MARUSIC A UN PASSO DAL PROLUNGAMENTO FINO AL 2026 CON LULIC CHE SALUTA. PER DONNARUMMA APPUNTAMENTO AD APRILE

Jordan Veretout sempre più al centro del progetto Roma. Il centrocampista francese ha un contratto valido fino a giugno 2024, è giocatore centrale per l'allenatore Fonseca e oggi Tiago Pinto ha parlato di questo e non solo col suo procuratore, Mario Giuffredi, che ha fatto visita a Trigoria. Come riporta 'Il Romanista', il procuratore del centrocampista francese è arrivato al centro sportivo intorno alle 15.30.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il destino di Antonio Mirante potrebbe essere lontano dalla Roma. Al termine di questa stagione infatti, il portiere potrebbe approdare al Milan, dove lo aspetterebbe un ruolo di vice-Donnarumma.

Il problema è che Donnarumma rischia di non esserci, in estate, in rossonero. La distanza fra la richiesta da 10 milioni di euro e la proposta da 7 è quasi incolmabile, ma le trattative entreranno nel vivo solamente ad aprile.

Secondo quanto riportato da La Stampa, Gigi Buffon continuerà a giocare per la Juventus almeno per un'altra stagione. La sensazione sempre più netta - scrive il quotidiano - è che prolungherà ancora il contratto per un altro anno. La Champions di quest'anno dunque non è un'ossessione, visto che con ogni probabilità, potrà disputare in bianconero anche la prossima.

Secondo quanto afferma Il Messaggero, è imminente l'annuncio del rinnovo di Marusic con la Lazio. Il giocatore firmerà fino al 2026 e otterrà un notevole aumento dell'ingaggio visto che tra i titolari era l'unico fermo sotto al milione di euro a stagione. Il montenegrino raddoppierà il proprio ingaggio arrivando poco al di sotto di 2 milioni di euro. Più difficile invece la permanenza di Lulic, destinato a salutare.

LO SCHALKE REINTEGRA BENTALEB. IL MARSIGLIA È SEMPRE PIÙ VICINO A SAMPAOLI, LO UNITED PARLERÀ CON SOLSKJAER IN ESTATE. SERGIO RAMOS RIFIUTA L'ULTIMA OFFERTA DEL REAL MADRID, VARANE VERSO LA CESSIONE. MESSI NON È FELICE DELLE VOCI SUL PSG

Fuori rosa da diversi mesi a causa della sua cattiva condotta. Nabil Bentaleb è stato reintegrato nello Schalke 04. L'algerino aveva provato, senza successo, a lasciare il club tedesco durante la finestra di mercato invernale. Adesso, In una momento molto difficile e dopo un colloquio con il nuovo allenatore Christian Gross, il 26enne tornerà finalmente a disposizione.

Jorge Sampaoli è sempre più vicino alla panchina dell'Olympique Marsiglia. Secondo UOL Esporte in Brasile, il tecnico argentino avrebbe confermato la volontà di lasciare l'Atletico Mineiro al termine del campionato (quindi a fine febbraio) e il club non ha intenzione di frenarlo: lo stipendio dell'ex CT del Cile pesa parecchio a bilancio e le alternative non mancano. Il presidente Coelho avrebbe già sondato la disponibilità di Cuca e Tiago Nunes.

Il Manchester United è pronto a continuare con Ole Gunnar Solskjaer in panchina, ma secondo quanto riportato dal quotidiano britannico The Sun non c'è fretta per il rinnovo. La trattativa per prolungare il contratto del manager norvegese - si legge - inizieranno solo al termine della stagione.

Notizia importante in arrivo dalla Spagna. Secondo quanto riportato da la trasmisione El Golazo de Gol, Sergio Ramos avrebbe detto al Real Madrid che non ha intenzione di accettare il rinnovo di contratto e che il suo futuro sarà in un club europeo.

In estate il Real Madrid potrebbe prendere in considerazione l'ipotesi di cedere Raphael Varane. Secondo quanto riportato da Marca infatti, se non dovesse arrivare il rinnovo di contratto, in scadenza nel 2022, i Blancos metteranno il giocatore sul mercato per non perderlo a zero un anno più tardi. Varane da tempo è nel mirino di PSG e Manchester United.

Il Paris Saint-Germain ha scelto una linea aggressiva per arrivare a Lionel Messi: dalle parole di Leonardo alle richieste di Neymar, Di Maria e Verratti di raggiungerlo nella capitale francese. Nell'ultimo numero di France Football la Pulga è stata persino ritratta con la maglia dei parigini. Secondo quanto riportato da ESPN una strategia completamente sbagliata e fonti vicine al Barcellona riferiscono di come l'atteggiamento del PSG stia irritando lo stesso Messi a causa del continuo circolare di rumors sul suo futuro: "Leo non ama affatto questo rumore e ancor meno i commenti fatti" fanno sapere. Anche il Manchester City segue l'evoluzione della situazione, scegliendo una strategia decisamente più sotto traccia, con esponenti del club in regolare contatto con l'entourage dell'argentino.