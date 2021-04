Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena dell’11 aprile

ICARDI IN VENDITA: JUVE ALLA FINESTRA. PARATICI: “PUNTIAMO SU MORATA, PER DYBALA SERVE SENSO DI RESPONSABILITÀ”. SAMP, RANIERI SUL RINNOVO: “SONO A DISPOSIZIONE, VEDREMO”. - Il Paris Saint-Germain ha messo sul mercato Mauro Icardi. Come sottolinea il portale Sportmediaset, l'avventura dell'attaccante argentino a Parigi sembra già ai titoli di coda e, tra le squadre interessate, alla finestra c'è da tempo anche la Juventus. Il prezzo dell'ex Inter? Circa 40 milioni di euro, come fissato dal ds Leonardo e dalla proprietà del PSG.

Fabio Paratici, Managing Director della Football Area della Juventus, ai microfoni di Sky sul futuro di Alvaro Morata ha dichiarato: "La situazione ha tante porte aperte. Abbiamo un accordo che ci può dare la possibilità di acquistarlo subito o riaverlo in prestito. Ha dato molto e sta dando molto e ci puntiamo. Dybala? Ci sentiamo ogni settimana col suo agente. Non possiamo dimenticarci del momento che stiamo vivendo e non parliamo solo di calcio. Un anno fa il Covid sembrava una parentesi di un paio di mesi, invece siamo ripiombati in una negatività dalla quale non siamo ancora usciti. Serve un senso di responsabilità in tutte le mosse che facciamo. Se chiedete a un qualsiasi imprenditore che tipo di mossa farà in 3-4 anni vi risponderà che è molto cauto. Non è quindi solo una politica della Juventus e del calcio".

Il tecnico della Sampdoria Claudio Ranieri è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della sconfitta contro il Napoli: "Rinnovo? Vediamo, io sono sempre a disposizione, non ho ne fretta e non sono sulla graticola. Noi siamo dei professionisti e veniamo pagati, ho ancora dentro il bambino che si vuole divertire. Io e Ferrero prime donne? Perderei sempre (ride, ndr)".

Quale futuro per Davide Ballardini e per la panchina del Genoa? Il tecnico dei rossoblù, nel post gara di Juventus-Genoa, ha lasciato intendere che il suo percorso con il Genoa potrà proseguire anche nella prossima stagione ma al momento i pensieri della società e del tecnico sono solo sul presente: “Il Genoa pensa a questa stagione, fino ad ora siamo stati molto bravi ma non basta. Da qui in avanti dobbiamo essere ancora più bravi. Il pensiero nostro è fare bene da qui alla fine e finire bene la stagione e il lavoro. Poi il resto vien da sé”, ha spiegato l'allenatore ai microfoni di Sky.

Intervistato da Tuttosport, il procuratore Giuseppe Riso, agente del Papu Gomez, ha parlato del suo assistito: "A Siviglia è molto felice. E’ in un club importante e ha esaudito un sogno: da bambino tifava per gli andalusi. Rivederlo in Serie A? Nel calcio non c’è nulla di impossibile, mai dire mai... Di sicuro a fine carriera tornerà a vivere a Bergamo. Caldara resta all'Atalanta o torna al Milan? Milan. E Gollini? Il suo futuro sono la qualificazione alla Champions con l’Atalanta e l’Europeo. Poi dopo... Non aggiungo altro".

PSG, CONTATTI PER SALAH. WOLVERHAMPTON, PIACE GUEDES DEL VALENCIA: CUTRONE POSSIBILE CONTROPARTITA.Kylian Mbappé potrebbe lasciare il PSG a fine stagione e per sostituirlo Leonardo starebbe pensando anche a Mohamed Salah. Anzi, l'ex Roma sarebbe una vera priorità di mercato. A riportarlo è Telefoot, secondo cui ci sarebbero già stati dei contratti tra l'entourage dell'egiziano e la dirigenza parigina.

Il Wolverhampton inizia a programmare il suo mercato in vista della prossima stagione. Secondo il portale Football Insider il club di Premier League avrebbe messo nel mirino Gonçalo Guedes del Valencia per rinforzare il proprio attacco, col club spagnolo che non sembrerebbe contrario alla cessione del giocatore con l'idea di abbassare l'attuale monte ingaggi. Per limare il prezzo del cartellino, il Wolverhampton avrebbe intenzione di inserire nell'operazione il cartellino di Patrick Cutrone come contropartita tecnica. L'attaccante ex Milan e Fiorentina da gennaio è in prestito proprio al Valencia.

Il Liverpool ha tutta l'intenzione di dare una rinfrescata alla propria rosa in vista della prossima stagione. In quest'ottica, secondo il Sunday Mirror, i Reds avrebbero già sondato la pista Pedri col Barcellona. Il talentino ex Las Palmas però sembra essere uno dei punti fermi del Barça del futuro, tanto che la società catalana sta già lavorando al rinnovo di contratto con sostanzioso adeguamento e clausola rescissoria da 350-400 milioni di euro.