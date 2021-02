Meret e la costruzione dal basso dal Napoli: "Serve più attenzione ma è fatta apposta..."

vedi letture

Non ti crea ansia la costruzione dal basso quando il pressing degli avversari è molto alto? E' una delle domande poste quest'oggi in conferenza stampa ad Alex Meret, portiere del Napoli che alla vigilia della sfida contro il Granada, ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League, ha risposto così: "Se la pressione è più alta bisogna fare più attenzione, ma quella costruzione è fatta apposta per saltare il loro pressing e costruire al meglio la fase offensiva. C'è da fare più attenzione, ma in settimana lavoriamo per questo e non c'è alcun problema".

Clicca QUI per la conferenza stampa integrale di Alex Meret.