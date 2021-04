Mihajlovic in conferenza: "Ho deciso io di non andare alla Roma". E poi giudica Fonseca

Lei è stato vicino alla Roma, come giudica il lavoro di Fonseca? Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro i giallorossi, il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic risponde anche a questa domanda: "Ho deciso io di non andarci, non sono stati loro a fare un passo indietro. Roma è una piazza particolare, molto difficile. Tra televisioni, radio private, tifosi... è un casino. Secondo me Fonseca sta facendo bene, lo stimo come allenatore. Il loro obiettivo era la Champions ed è lontano, però se vanno bene in Europa League penso che salveranno la stagione. Forse Fonseca poteva fare qualcosa in più, ma anche molto peggio. Quindi penso che il suo operato sia positivo".

