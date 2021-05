Mihajlovic: "Nel mondo ideale ci servirebbero un difensore e una punta, ma non si può"

Cosa serve al Bologna per crescere? Con la solita sincerità, Sinisa Mihajlovic ha risposto in questo modo alla domanda rivoltagli dai colleghi di Sky Sport a margine del pareggio con l'Udinese: "Serve trattenere i giocatori migliori, prendere una punta e un difensore centrale. Questo nel mondo ideale, ma non si può fare. I nomi si trovano: i problema non sono i nomi, sono i soldi. Dobbiamo riscattare alcuni giocatori, come Barrow o Soumaoro, poi ci sono un po' di debiti, un po' di cose. Sono domande che dovete fare al presidente: cercheremo di migliorare la squadra, siamo ambiziosi. I motivi per cui non è possibile farlo li posso capire, poi vediamo anche cosa succede sul mercato".

