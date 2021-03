Mihajlovic: "Orsolini per andare in Nazionale deve darsi una svegliata. Soriano lo meriterebbe"

Soriano e Orsolini si stanno giocando qualcosa di importante in chiave Nazionale? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna che alla vigilia della sfida contro il Crotone valida per la 28esima giornata di Serie A ha risposto così: "Devi chiedere a Mancini, non a me. Io vorrei che tutti i miei giocatori andassero in Nazionale, vorrebbe dire che stanno lavorando bene. Soriano per continuità se lo meriterebbe, Orsolini ha un po' di alti e bassi e per andare in Nazionale si deve dare una sveglia. Tutto dipende dalle prestazioni, spero di avere quanti più convocati è possibile".

