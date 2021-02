Mihajlovic: "Premier? Prima o poi... Per fare tutto dovrei vivere 150 anni, rischiato la morte a 51"

Sinisa Mihajlovic pensa ancora a un futuro in Premier League? In conferenza stampa, il tecnico del Bologna risponde così: "Io ho giocato e allenato sempre in Italia, a parte la nazionale. Ma sono uno vagabondo, uno zingaro che sta bene dove lo metti. Mi piacerebbe conoscere altre culture e altri campionati: sono curioso e ambizioso. Penso che prima o poi succederà, non sono uno che va alla ricerca. Se capita capita, sennò pazienza. Mi sono trovato bene ovunque, a parte una città. Non ho bisogno di andare via per forza: nella mia vita è successo tutto e quando penso una cosa la riesco a fare. Poi ci sono tante altre cose: dovrei vivere 150 anni per raggiungere tutti i sogni, invece ho rischiato di morire a 51, pensa te".

