Mihajlovic preoccupato: "Dobbiamo lottare per non retrocedere. Una punta potrebbe servire"

Sinisa Mihajlovic non può essere soddisfatto dopo la sconfitta contro il Genoa. La classifica del suo Bologna comincia a essere deficitaria e il tecnico serbo ne è consapevole: “Noi dobbiamo lottare per non retrocedere. Quando l’ho detto tre settimane fa mi prendevate per matto, noi non dobbiamo entrare in quella lotta là. Arriviamo il prima possibile a 40, sperando che bastino, ma l’obiettivo è questo e se lo dico so il perché”.

Serve una punta?

“Bisogna parlarne con la società, non abbiamo un giocatore da doppia cifra. Per quello che creiamo se avessimo un realizzatore che concretizza sarebbe meglio. Se si riesce a prendere e se c’è qualcuno che ci piace, gratis, magari lo facciamo”.