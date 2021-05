Mihajlovic: "Se tu vedi oggi il Bologna dici: 'Perché non è retrocesso?' Che brutta figura..."

"Non commentiamo, che è meglio. Mi aspettavo di giocare la partita, ma sono usciti tutti i nostri limiti difensivi, non c'è stata partita. Non era difficile da immaginare". Parole e pensieri di Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna che ha commentato la pesante sconfitta contro la Juventus ai microfoni di 'Sky'. "Abbiamo fatto errori da dilettanti".

Però una partita non può cancellare una stagione.

"Noi ci siamo salvati e bene, credo che questo la gente lo veda. Non siamo mai andati nella lotta per non retrocedere e questo non va sottovalutato. Se tu vedi oggi la mia squadra dici, come è possibile non siano retrocessi? Abbiamo fatto male. A fine stagione quando non ti giochi nulla è tutto un fare quello che vuoi ma oggi non potevamo fare brutta figura. Se nel calcio non metti la testa non vai da nessuna parte. E' il nostro limite".